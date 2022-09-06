Пхохан, Южная Корея, , 05:47 — REGNUM В южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто вспыхнул пожар на расположенном в городе Пхохан металлургическом заводе компании POSCO. Об этом 6 сентября сообщает агентство Yonhap.

В металлургическом цеху Pxhere.com

По его данным, на предприятии около 07:30 по местному времени (01:30 мск) было зафиксировано несколько очагов возгорания. Очевидцы сообщают, что на территории завода были слышны «громкие звуки» и наблюдался «чёрный дым».

Информацию о пожаре агентству подтвердили и представители компании, не исключающие связь возгорания с тайфуном «Хиннамнор». Ранее работа предприятия была приостановлена на несколько часов из-за непогоды.

Отмечается, что о произошедшем было доложено президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее из-за приближения тайфуна «Хиннамнор» отменено несколько сотен внутренних авиарейсов и остановлено паромное сообщение в ряде районов.

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