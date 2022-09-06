Владивосток, , 05:43 — REGNUM На VII ВЭФ 6 сентября стартует основная деловая программа. Гости и участники форума уже собираются в павильонах ДВФУ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На ВЭФ-2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков назвал ошеломляющие цифры: «Ожидается значительное количество участников, к настоящему моменту речь идёт о более чем 5 тыс. гостей из 67 стран».

Уже подтвердились почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

«По делегациям из различных стран самая многочисленная делегация — китайская, 114 человек. Мьянма — 85 человек, Монголия — 32, Индия — 27, Республика Корея - 18 человек. Естественно, будет весомо представлено наше российское правительство, будет четыре зампреда, около десяти министров, руководители федеральных агентств, служб, 27 глав регионов РФ», — добавил Юрий Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прибыл 6 сентября во Владивосток для участия в VII Восточном экономическом форуме.