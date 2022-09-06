Звечан, , 05:49 — REGNUM Премьер-министр Косово Ана Брнабич 5 сентября нанесла визит в Косово — это ее первое посещение края с 2017 года, когда она в первый раз заняла пост премьер-министра.

«Косово — это Сербия, Крым — это Россия» (граффити на стене в Косовска-Митровице) Vostok.rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербский политик встретилась с представителями политической организации косовских сербов, представляющих их интересы в албанских институтах, «Сербского списка», а также с представителями параллельных сербских властных структур в Косово.

Также состоялась встреча с работниками, получающими заработную плату из бюджета Сербии. В руках у них были плакаты «Пока у нас есть Вучич и наша сторона, мы ничего не боимся».

В ходе визита в Косово сербский премьер-министр посетила Северную Митровицу, Звечан и Лепосавич. Напомним, после 31 июля в Косово станут нелегальными номера, выданные республикой Сербией для региона Косово и Метохия, при этом остальные сербские номера можно будет использовать при передвижении по территории Косово.

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