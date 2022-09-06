Москва, 6 сентября, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Россия готова принять необходимые меры для защиты своих интересов в Заполярье на фоне роста присутствия НАТО в регионе, заявил глава второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Россией принимаются и будут дальше осуществляться все необходимые меры для обеспечения национальных интересов и укрепления обороноспособности в Заполярье — стратегическом регионе для нашей страны. Меры политического, экономического и военно-технического характера», — цитирует его РИА Новости.

При этом конкретное содержание мер дипломат раскрыть отказался. Однако Беляев заверил, что в ближайшее время об этом станет известно. Он подчеркнул, что в северных широтах возросла активность НАТО. Также Финляндия и Швеция подтвердили свои намерения присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал укреплять северо-запад страны, если базы НАТО появятся в Финляндии и Швеции. Он добавил, что линия соприкосновения России и Североатлантического альянса увеличится в таком случае.