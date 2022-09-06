Лима, , 05:35 — REGNUM Депутаты Конгресса Перу проголосовали за отставку главы этого законодательного органа Леди Камонес, сообщило агентство Reuters.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ее смещения с поста требовало перуанское правительство из-за появившиеся в сети аудиозаписи, на которой Камонес обсуждает, как использовать парламент для помощи своей партии.

Она возглавляла Конгресс всего два месяца. Сторонники Камонес связывают ее отставку с противостоянием с президентом страны Педро Кастильо, которого парламент уже несколько раз пытался отстранить от должности.

Как сообщало ИИА REGNUM, 28 августа Педро Кастильо заявил, что коррупционеры Перу хотят отдать его под суд, вынуждая занять их сторону.

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