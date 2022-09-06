Главу Конгресса Перу отправили в отставку по требованию правительства
Лима, 6 сентября, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Депутаты Конгресса Перу проголосовали за отставку главы этого законодательного органа Леди Камонес, сообщило агентство Reuters.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Перу
Ее смещения с поста требовало перуанское правительство из-за появившиеся в сети аудиозаписи, на которой Камонес обсуждает, как использовать парламент для помощи своей партии.
Она возглавляла Конгресс всего два месяца. Сторонники Камонес связывают ее отставку с противостоянием с президентом страны Педро Кастильо, которого парламент уже несколько раз пытался отстранить от должности.
Как сообщало ИИА REGNUM, 28 августа Педро Кастильо заявил, что коррупционеры Перу хотят отдать его под суд, вынуждая занять их сторону.