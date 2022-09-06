Лима, 6 сентября, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Депутаты Конгресса Перу проголосовали за отставку главы этого законодательного органа Леди Камонес, сообщило агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Ее смещения с поста требовало перуанское правительство из-за появившиеся в сети аудиозаписи, на которой Камонес обсуждает, как использовать парламент для помощи своей партии.

Она возглавляла Конгресс всего два месяца. Сторонники Камонес связывают ее отставку с противостоянием с президентом страны Педро Кастильо, которого парламент уже несколько раз пытался отстранить от должности.

Как сообщало ИИА REGNUM, 28 августа Педро Кастильо заявил, что коррупционеры Перу хотят отдать его под суд, вынуждая занять их сторону.