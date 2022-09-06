Владивосток, , 05:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прибыл 6 сентября во Владивосток для участия в VII Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ВЭФ-2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

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У траппа самолёта главу государства встречали полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморья Олег Кожемяко и другие официальные лица.

В рабочей программе Владимира Путина — посещение военных учений «Восток-2022», расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма и ряд мероприятия на площадках ВЭФ-2022.

Президент проведёт в Приморье два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил, что финансовые показатели корпорации «Новатэк» в 2022 году будут очень хорошими, а также выразил надежду, что эта компания внесет свой вклад в развитие регионов России, где она работает.