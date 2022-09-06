Благовещенск, , 05:39 — REGNUM В Благовещенске девушка заразилась бешенством от летучей мыши. Горожанка подобрала больное животное и принесла домой, чтобы помочь ему, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе управления ветеринарии региона.

Летучая мышь Марина Каширская © ИА REGNUM

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Летучая мышь укусила женщину, и та обратилась в травмпункт. Млекопитающее обследовали и выявили у него бешенство.

«Хорошо, что девушка догадалась обратиться к медикам. Если бы она решила полечить укус дома самостоятельно, эта история могла бы окончиться трагично», — отметил начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Он обратил внимание на то, что один из симптомов бешенства у диких животных — отсутствие страха перед человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году житель Пензенской области скончался после укуса ежа, заражённого бешенством. Ранее аналогичный случай произошёл в Волгоградской области, тогда после укуса больной бешенством кошки умерла женщина.