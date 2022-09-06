Косовска-Митровица, 6 сентября 2022, 05:40 — REGNUM Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 5 сентября в ходе визита в Косовскую Митровицу заявила, что приехала на север Косово с посланием о мире, стабильности и толерантности.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Брнабич пообещала, что власти Сербии, в том числе и президент Сербии Александр Вучич, всегда будут поддерживать сербскую общину в Косово, а также подчеркнула, что счастлива находится в Косово «в такой сложный момент».
При этом Брнабич пообещала, что Белград продолжит бороться за повышения уровня жизни сербского народа.
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