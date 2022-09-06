Косовска-Митровица, Сербия, 6 сентября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 5 сентября в ходе визита в Косовскую Митровицу заявила, что приехала на север Косово с посланием о мире, стабильности и толерантности.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Брнабич пообещала, что власти Сербии, в том числе и президент Сербии Александр Вучич, всегда будут поддерживать сербскую общину в Косово, а также подчеркнула, что счастлива находится в Косово «в такой сложный момент».

Ана Брнабич «Я счастлива из-за того, что и после недавних провокаций 31 июля мы сумели сохранить мир. Республика Сербия и сербский народ заинтересованы в мире и стабильности».

При этом Брнабич пообещала, что Белград продолжит бороться за повышения уровня жизни сербского народа.