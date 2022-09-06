Лос-Анджелес, США, 6 сентября, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Оливия Уайлд прокомментировала информацию о том, что во время съёмок детективного триллера «Не волнуйся, солнышко» (Don’t Worry Darling) она поссорилась с актрисой Флоренс Пью. Об этом 6 сентября сообщает портал Comicbook.

Cristiano Del Riccio Оливия Уайлд

Слухи о конфликте режиссёра картины и актрисы появились появились после того, как проект покинул Шайа ЛаБаф. Масла в огонь подлила сама Пью, когда было объявлено, что она не будет участвовать в пресс-конференциях, которые должны были проходить в рамках пиар-кампании фильма. Уайлд заявила, что пользователи Сети выдумали несуществующий конфликт и Пью просто не хватает времени из-за того, что она связана обязательствами из-за контракта на съёмки в продолжении «Дюны».

«Флоренс — это сила, и мы так благодарны, что она смогла сделать это сегодня вечером, несмотря на то, что снимается в «Дюне», — сказала Уайлд в ответ на вопрос журналиста, который попросил «прояснить ситуацию». Она добавила, что, будучи режиссёром, понимает, как непросто было Дени Вильнёву отпустить актрису «даже на один день» и поблагодарила его и Пью за помощь.

Для справки: в августе 2022 года Оливия Уайлд заявила, что Шайа ЛаБаф покинул проект фильма из-за его подхода к репетициям и исполнению роли. Она отметила, что актёр вёл себя более агрессивно, чем она ожидала. В ответ на это ЛаБаф заявил, что отказался от работы из-за конфликтов в расписании. Отметим, что он также опубликовал переписку с Уайлд и видео, в котором она сказала, что ситуация станет тревожным звонком для «мисс Фло».