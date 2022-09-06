Токио, 6 сентября 2022, 05:24 — REGNUM Неправомерным и неприемлемым назвало правительство Японии решение России выйти из двустороннего соглашения от 1999 года об облегчённом посещении южных Курил бывшими японскими жителями этих островов. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 6 сентября заявил на пресс-конференции в Токио.
Протест Японии также вызвал и выход России из договора от 1991 года о процедуре взаимных безвизовых обменов между Страной восходящего солнца и южными Курилами.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия в ответ на антироссийскую политику Токио отменяет режим безвизовых поездок для граждан Японии, желающих посетить южные Курильские острова.
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