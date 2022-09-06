Варшава, , 05:22 — REGNUM Инициатива польской нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз вызвала «лавину отчаянных сообщений» от граждан. Об этом 5 сентября рассказал бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.

Дональд Туск Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе своего выступления перед гражданами Польши на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький, Туск коснулся вопроса повышения цен на газ. По словам политика, ценовая «петля» затягивается, и это может привести к падению десятков, а возможно, и сотен польских предприятий уже в январе–феврале 2023 года.

«Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, выходит за рамки воображения», — указал Туск.

Политик выдвинул обвинения польским властям и PGNiG в сознательном завышении цен на газ и в попытках заставить предпринимателей покупать данный энергоноситель по крайне высокой цене. Туск отметил, что стоимость газа в Польше выше в 2.5-3 раза, чем в Германии, Франции, Испании или Португалии.

Напомним, Польша получала газ из России по трубопроводу «Ямал — Европа». Объём поставок составлял до 10 млрд кубометров газа в год. Экспорт газа польской PGNiG был приостановлен 27 апреля российской стороной из-за отказа Польши оплачивать поставки в рублях по новой схеме. Власти Польши рассчитывают компенсировать недополученный из России объём газа с помощью газопровода Baltic Pipe.

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