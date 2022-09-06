Владивосток, , 05:20 — REGNUM Лес и полезные ископаемые из Якутии намерены отправлять на экспорт по железнодорожному мосту, который соединит Сковородинский район Амурской области с городом Мохэ в Китае. Главы регионов Айсен Николаев и Василий Орлов обсудили строительство перехода 6 сентября на VII Восточном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

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По проекту, помимо моста через реку Амур также обсуждалось создание пропускного пункта. Благодаря переходу и железной дороге, как ожидается, будут увеличены объёмы экспорта промышленных товаров в КНР. Большой спрос в Китае на российский уголь, после строительства новых путей его можно будет отгружать до 20-30 млн тонн.

Также в планах создать транспортно-логистический комплекс «Джалинда», объединив мост, железную дорогу и паромную переправу. Это ещё больше упростит транспортировку угля в Китай через Амур.

Железнодорожные пути и пропускной пункт уже есть, но долгое время простаивали, теперь их необходимо восстанавливать. Сделать это намерен инвестор за свои средства.

Китайская сторона также готова начать строить логистический центр, конвейерную систему и дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Мероприятие посетит президент России Владимир Путин.