Новосибирск, 6 сентября, 2022, 05:06 — ИА Регнум. В Доме офицеров Новосибирского гарнизона 5 сентября открылась фотодокументальная выставка «Сибиряки-герои», рассказывающая об участниках военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации территории бывш. УССР. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Звезда Героя России

пресс-служба ЦВО «На десяти стендах представлены фотографии, информация о боевом пути и подвигах военнослужащих общевойскового объединения ЦВО, дислоцированного в Сибири, и военнослужащих, родившихся в Сибири, которые удостоены звания Герой России в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса».

С экспозицией, которая разместилась на первом этаже Дома офицеров, можно будет ознакомиться до 31 сентября.