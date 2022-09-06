Владивосток, , 05:04 — REGNUM Министерство энергетики России изучает возможность строительства атомной электростанции в Приморском крае, заявил глава министерства Николай Шульгинов в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы рассматривали эти площадки, но окончательно мы еще не приняли решение, но такие площадки мы рассматривали. Есть один из вариантов — станция на юге Приморья», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2008 году действовавший тогда губернатор Приморского края Сергей Дарькин представлял стратегию развития Приморского края до 2025 года. Тогда рассматривался вопрос о строительстве атомной электростанции на севере Приморья.