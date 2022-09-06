Владивосток, 6 сентября, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Министерство энергетики России изучает возможность строительства атомной электростанции в Приморском крае, заявил глава министерства Николай Шульгинов в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Мы рассматривали эти площадки, но окончательно мы еще не приняли решение, но такие площадки мы рассматривали. Есть один из вариантов — станция на юге Приморья», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2008 году действовавший тогда губернатор Приморского края Сергей Дарькин представлял стратегию развития Приморского края до 2025 года. Тогда рассматривался вопрос о строительстве атомной электростанции на севере Приморья.