6 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:06 — REGNUM Акция протеста в Лейпциге против действий правительства в области энергетики и роста тарифов на электричество и другие энергоносители стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. Восстание. Около 1848

Протестная акция сумела аккумулировать несколько тысяч граждан, сильно недовольных политикой властей. Немцы, вышедшие на улицы, считают, что правительство делает что-то не то, иначе как объяснить, что за последние месяцы произошёл катастрофический скачок цен за отопление и электроэнергию, хотя зимой ещё даже не пахнет.

«Ждём $5 тыс. на споте и «краснознамённая дивизия» из ЕС будет штурмовать Киев, требуя с нацистов компенсации за понесённый ущерб», — предрекает Иосиф Д.

Многие пользователи припомнили немцам их поддержку киевского неонацистского режима, который качает из Германии деньги и получает от правительства ФРГ в том числе и военную поддержку. Неужели граждане не могут сложить два плюс два и понять, что оказание непосильной помощи нацистам в пику Российской Федерации неминуемо ведёт к росту цен на энергоносители и, как следствие, к росту цен за коммунальные услуги?

«А как же солидарность с [бывш. УССР]? Где желание наказать российского агрессора? А затянуть пояс потуже?» — спрашивает Юрий П.

«Ну так сами допрыгались. Особенно после заявления Бербок, что «[бывш. УССР] для неё важнее, чем жители Германии». Выбрали себе на голову русофобов, вот теперь сами и выкарабкивайтесь из этой ямы», — написал Аркадий С.

Акция протеста в Лейпциге Цитата из видео «LIVE: Leipzig — Demonstrationen auf dem Augustusplatz (2)» пользователя InfraRot — Sicht ins Dunkel

Некоторые комментаторы решили вступиться за простой немецкий народ, который оказался в заложниках у своих правителей, сдавших страну в подчинение Соединённым Штатам Америки.

«Простые немцы не виноваты, что им власти такую свинью подкинули прямо перед зимой. Увы, но Европа не суверенна. Волеизъявление народа там ничего не решает, ведь все кандидаты практически на все посты — ставленники Госдепа», — пишет Андрей Б.

Часть людей полагает, что уже скоро таких протестов будет становиться только больше, причём расширяться начнёт и география, ведь энергетический кризис захлестнул практически всю Европу, за исключением пары стран, выбравших для себя разумную политику, основанную на дружбе с Россией.

«Люди наконец-то устали терпеть и выходят сказать это властям. Думаю, сейчас все города Европы восстанут против правящих идиотов с требованиями снять санкции», — ждёт Данила Я.

«Много где сейчас в ЕС протесты в связи с приближением зимы и невероятными ценами на газ. Так что ждём смены власти в Европейском союзе и странах-участницах», — пишет Вера К.

Митинг в поддержку России в Кёльне. 04.09.2022 Цитата из видео «LiveStream aus Köln 4.9.2022 Berichterstattung Grundgesetz Art.5» пользователя Michel Michael Wittwer 2.0

«То, что сейчас происходит в Европе, чем-то мне напоминает конец 80-х и начало 90-х в России. Эффект бумеранга. Эхо холодной войны. За всё приходится платить рано или поздно», — указывает Александер К.

Нашлись и те, кто с нетерпением ждёт наступления зимы, когда европейские жители в полной мере прочувствуют на себе последствия самоубийственной санкционной политики против России.

«То ли ещё будет по всей Европе с приближением зимы», — подметила Анна М.

Напомним, 5 сентября пресс-служба немецкой партии Левых сообщила о том, что в самом большом городе земли Нижняя Саксония — Лейпциге проходит акция протеста против действий правительства в области энергетики и роста тарифов на электричество и другие энергоносители.