Токио, 6 сентября, 2022, 04:49 — ИА Регнум. В Японии из-за тайфуна «Хиннамнор», перемещающегося вблизи юго-западного острова Кюсю, 6 сентября отменили не менее 134 внутренних авиарейсов. Об этом сообщает телеканал NHK.

Тайфун

Непогода также вызвала приостановку движения скоростных экспрессов «синкансэн» между Фукуокой и Кумамото. На других линиях острова Кюсю были увеличены интервалы между поездами.

По информации компании Kyushu Electric Power, на Кюсю около 35 тыс. домов остались без электроэнергии из-за последствий тайфуна.

В настоящее время «Хиннамнор» движется Корейским проливом в северо-восточном направлении в сторону Японского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее из-за приближения тайфуна «Хиннамнор» отменено несколько сотен внутренних авиарейсов и остановлено паромное сообщение в ряде районов.

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