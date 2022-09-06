Владивосток, , 04:48 — REGNUM Против России в настоящее время развернулась реальная кибервойна, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Хакеры Wallspaper.ru

«Против России ведется реальная кибервойна. И мы в настоящее время работаем в направлении импортозамещения не только для того, чтобы просто перейти на отечественные разработки, а в том числе и в условиях кибервойны», — заявил он.

Кузнецов добавил, что количество совершаемых против России и Сбербанка в частности кибератак растет постоянно. Главной целью хакерских атак, по его словам, является вывод из строя российской инфраструктуры. Кузнецов подчеркнул, что ошибочные решение по защите информации в условии кибервойны могут привести к катастрофическим последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что России необходимо развивать свои цифровые активы, которые бы гарантировали бесперебойную оплату при импорте и экспорте. Также он призвал активней работать в сфере обеспечения технологической независимости инфраструктуры и кибербезопасности.