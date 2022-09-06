Лондон, 6 сентября, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Члены правительства Великобритании начали покидать свои должности после того, как глава МИД королевства Лиз Трасс была избрана на пост премьер-министра страны. Об этом передал телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Так в отставку подала министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Надин Доррис. Отмечается, что она продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

Кроме того, со своих должностей решили уйти заместитель главы МВД по вопросам безопасности Стивен Макпартлэнд, а также сотрудник секретариата правительства Найджел Адамс. Ранее о желании уйти в отставку объявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября у резиденции главы британского правительства в Лондоне прошла акция протеста жителей города, недовольных избранием Лиз Трасс на пост премьер-министра.