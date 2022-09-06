Стамбул, Турция, 6 сентября, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Специальные проездные для иностранных туристов начали продавать в Стамбуле. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба муниципалитета города (IBB).

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Новый туристический проездной стал заменой универсального билета Istanbulkart. Под названием Istanbul City Card проездной представлен в шести вариантах, в комплекте с которыми идёт путеводитель с самыми популярными туристическим маршрутами в Стамбуле.

По замыслу властей, новый проездной-карта значительно облегчит передвижение по Стамбулу иностранным туристам. Кроме общественного транспорта, он даёт возможность воспользоваться экскурсионным автобусом.

Туристические проездные уже поступили в продажу и доступны более, чем в 30 торговых автоматах в разных туристических точках. Путешественники могут выбрать вариант карты, который будет наиболее подходящим для их целей, в том числе проездной с неограниченным количеством поездок, действительный в период от суток до 15 дней.

Кроме того, власти Стамбула обещают добавить к Istanbul City Card ещё несколько сервисов, включая доступ к муниципальным музеям, паромным линиям и судам, совершающим экскурсионные поездки по Босфору.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия и Иран отменят групповые визы для туристов с января 2023 года.