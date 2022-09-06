6 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 08:05 — REGNUM Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Танк Т-90 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Распоряжение обязывает правительство создать федеральные государственные казённые учреждения Министерства обороны Российской Федерации «71 автобронетанковый ремонтный завод», который будет расположен в подмосковном Раменском, и «72 автобронетанковый ремонтный завод», получивший земельный и материальный фонд в Каменске-Шахтинском в Ростовской области.

На всё про всё у руководства есть четыре месяца. Количество работников этих структур уже определено — на «71-м» будут трудиться 365 человек, а на «72-м» — 227. На этих заводах будут осуществлять ремонт и обслуживание как автомобильной, так и бронетанковой техники, а также различных образцов вооружения.

«Приятно видеть, что наши власти начали активно развивать страну в разных сферах, включая и оборонку. Молодцы!» — отметил Сидор Я.

Многие пользователи считают, что правительство идёт по верному пути. Такие заводы, ориентированные на ремонт военной техники, позволят в кротчайший срок возвращать бронетехнику к жизни и как можно скорее возвращать её в дело.

«Отличные новости! Это крепкая оборонительная составляющая плюс дополнительные рабочие места. Поддерживаю!» — написала Ирина П.

Некоторые комментаторы отмечают, что помимо чисто военных целей завод опосредованно решает вопросы с трудоустройством, даже для военнослужащих. К тому же строительство такого завода требует в том числе и развивать инфраструктуру вокруг предприятия, что тоже хорошо для страны.

«Оборонка, как известно, двигатель прогресса. Чем больше мы развиваем эту сферу, тем больше гражданских отраслей подтягивается следом», — указывает Алексей Ф.

Часть людей полагает, что специальная военная операция России на территории бывш. УССР вскрыла многие пробелы в оборонной промышленности, которые правительство пытается по ходу дела устранять.

«Спецоперация показала, что побеждает та армия, за спиной у которой сильная инфраструктура и мощная логистика. Сломался танк — откатили, починили и обратно на передовую отправили. Нужны такие заводы, очень нужны», — пишет Антон Ф.

Танки в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

«В такое непростое время-то эти заводы как воздух нужны. Спецоперация когда началась, первым делом били ракетами по ремонтным заводам врага, чтобы не имел он возможности танки свои чинить. Это очень важная сфера, мы должны быть готовы к любым провокациям со стороны Запада», — считает Айсылу Г.

Ряд пользователей указывает на то, что, вероятно, таких предприятий понадобится ещё больше, чтобы удовлетворить потребности российской армии.

«В условиях спецоперации имеющиеся в России бронетанковые заводы уже на износ работают, запрос большой, а мощностей для ремонта техники просто не хватает. Причём дело даже не в боевых повреждениях, а в банальных технических — двигатель заменить, гусеницы снять и прочее и прочее. В поле же не будут этим заниматься. А чинить надо. Новый танк стоит явно дороже пары его сломанных элементов», — поделился своим мнением Николай М.

Напомним, 5 сентября на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства Российской Федерации о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов.