Тбилиси, 6 сентября 2022, 14:06 — REGNUM В Тбилиси приступил к своим служебным обязанностям новый посол Европейского союза в Грузии, сообщает 5 сентября грузинский телеканал «Имеди».
Польский дипломат Павел Герчинский вручил верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
После официальной церемонии вручения верительных грамот президент провела личную встречу с послом. Обсуждался процесс интеграции Грузии в ЕС. Президент Грузии пожелала успешной деятельности новому послу.
Напомним, что с 2018 года послом ЕС в Грузии являлся Карл Харцель.