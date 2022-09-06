Тбилиси, 6 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Тбилиси приступил к своим служебным обязанностям новый посол Европейского союза в Грузии, сообщает 5 сентября грузинский телеканал «Имеди».

Администрация президента Грузии Павел Герчинский и Саломе Зурабишвили

Польский дипломат Павел Герчинский вручил верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

После официальной церемонии вручения верительных грамот президент провела личную встречу с послом. Обсуждался процесс интеграции Грузии в ЕС. Президент Грузии пожелала успешной деятельности новому послу.

Напомним, что с 2018 года послом ЕС в Грузии являлся Карл Харцель.