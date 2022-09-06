Лондон, , 04:11 — REGNUM Британское утреннее телешоу This Morning, учрежденное телесетью ITV, предложило своим зрителям принять участие в викторине Spin to Win («Колесо Фортуны»), в которой 5 сентября в качестве приза можно было получить сертификаты на оплату счетов за энергию. Об этом сообщила газета Independent.

Квитанция ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

В игре используется вращающее колесо, разделенное на сектора. По итогам раунда выигрывает тот сегмент, на который указала стрелка. По секторам были распределены призы от одной до нескольких тысяч фунтов стерлингов, а также сертификаты на погашение счетов за энергию в течение четырех месяцев.

Розыгрыш в Spin to Win проводится среди дозвонившихся в студию зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября газета The Evening Standard написала о том, что малообеспеченные жители Великобритании, посещающие благотворительные продовольственные фонды в поисках пропитания, все чаще просят предоставить им еду, которую не нужно готовить и не надо греть.

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