Сухум, , 04:04 — REGNUM Гражданка России была приговорена за распространение наркотиков к 15 годам лишения свободы судом города Сухума в Абхазии. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Республики.

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Гражданка России обвинялась в распространении и сбыте синтетического наркотического вещества в особо крупном размере. Общий вес изъятого у женщины наркотика составил 79,61 грамм.

По версии следствия, осуждённая занималась распространением наркотических веществ в городе Сухуме. После задержания осуждённая активно сотрудничала со следствием и признала свою вину полностью.

«Согласно резолютивной части приговора Копьева приговорена к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей в доход государств», — сказано в сообщении пресс-службы генпрокуратуры Абхазии.

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