Барнаул, , 04:00 — REGNUM В Бийском районе Алтайского края в результате столкновения легкового автомобиля и бензовоза погибли женщина и четверо детей. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, трагедия произошла 5 сентября в 21:55 по местному времени (17:55 мск) на 377-м километре Чуйского тракта. При движении в попутном направлении столкнулись и опрокинулись легковой автомобиль Honda Stepwgn и грузовой автомобиль DAF с прицепом Ozgul T22 (бензовоз, тара порожняя).

пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю «В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля — женщина 1987 года рождения — и четыре пассажира 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения».

Водитель бензовоза 1968 года рождения получил ранения. В настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ялте четыре человека пострадали в результате ДТП с участием троллейбуса, «ГАЗели» и легкового автомобиля.

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