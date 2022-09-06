Петропавловск-Камчатский, , 03:48 — REGNUM До высоты 3300 метров на вулкане Ключевская сопка, где находятся трое выживших туристов из группы 12 человек, добралась первая группа камчатских спасателей. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) по Камчатскому краю.

Ключевской. Жёлоб Крестовский. 2006 год. ArtMechanic

Первая группа спасателей совершила восхождение на высоту 3300 метров, где находится домик вулканологов, в котором укрылись оставшиеся в живых трое туристов. По предварительным данным, два человека практически не пострадали, у гида, который накануне спустился с высоты 4200, обморожение конечностей.

Как уточнили в пресс-службе ЦОД, гид принял решение о спуске к домику вулканологов после того. как убедился, что оставшийся на высоте 4 200 турист не подаёт признаков жизни. Решение об эвакуации туристов будет принято в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших во время восхождения на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края достигло девяти человек. По факту гибели туристов возбуждено ещё одно уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц.

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