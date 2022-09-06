Токио, , 03:37 — REGNUM Власти Японии решили заранее опубликовать сумма расходов на проведение государственных похорон экс-главы правительства страны Синдзо Абэ, убитого в июле 2022 года в результате покушения, передает телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его сведениям, о расходах японские власти могут официально объявить уже 6 сентября. По предварительным оценкам, на государственные похороны Абэ потратят около 250 млн иен (около $1,78 млн). Изначально считалось, что сумму расходов назовут уже после мероприятия, однако из-за широкого резонанса в общества правительство Японии пересмотрело это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава правительства Японии Фумио Кисида пообещал ответить на вопросы оппозиции о решении провести государственную церемонию похорон Синдзо Абэ. Согласно соцопросам в Японии, менее 40% жителей страны поддерживают эту инициативу. Также против церемонии выступила и японская оппозиция.