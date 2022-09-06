6 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 08:03 — REGNUM Указ президента Российской Федерации Владимира Путина об утверждении Концепции гуманитарной политики России за рубежом стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Такое решение ставит перед собой цель сформировать и укрепить объективное восприятие Российской Федерации в глазах окружающего нас мира, а также содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре. Кроме того, Концепция гуманитарной политики за рубежом должна поспособствовать расширению контактов между людьми.

Как нетрудно догадаться, такая Концепция стремится прорвать преграды, выставленные перед Россией коллективным Западом. И речь не идёт только лишь об экономической сфере, которая, несомненно, имеет острое значение в это непростое мнение. Своим указом Путин провозглашает, что Россия готова к самому широкому сотрудничеству, в том числе культурному и социальному.

«Правильно, давно пора! В России три беды — дураки, дороги и плохой маркетинг», — отметила Мария Ш.

Многие пользователи уверены, что русофобские тренды, которые установились особенно заметно в западных странах, сулят для российских граждан большие проблемы. Поэтому необходимо разрабатывать контрмеры, чтобы не допустить изоляции России и формирования вокруг нашей страны кольца из врагов.

«Это очень хорошие цели. Нужно сделать так, чтобы русофобию в мире искоренить, иначе ничем хорошим для нас это не кончится», — считает Алия Р.

«Приятно видеть, что наш президент активно продвигает нашу страну в мировом плане. Молодец! Россия — сверхдержава, и ей нужен честный и понятный для всех облик, чтобы вести дела с другими странами», — указывает Айсылу Г.

Константин Сомов. Русский балет. 1930

Некоторые комментаторы отмечают, что подобных действий будет явно недостаточно, чтобы остановить ту волну русофобии, которая готова накрыть половину земного шара.

«Сейчас Запад проводит настолько озверелую русофобскую политику, что наш кот Леопольд тут не поможет. Нужно за оружие браться и силой принуждать всех к миру. Иначе не выйдет», — пишет Павел И.

Часть людей полагает, что добро в нынешнее время должно быть с кулаками. Именно такой подход уже зарекомендовал себя в ходе проведения специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

«Лично я считаю, что самая лучшая гуманитарная политика России это та, которая сейчас на территории [бывш. УССР] проводится. Денацификация, демилитаризация, искоренение русофобов и пропаганда человеческого отношения друг к другу. Лучшей гуманитарной миссии у России ещё не было», — поделился своим мнением Евгений К.

Нашлись и те, кто призвал руководство России не перекармливать своих союзников и не приманивать новых сторонников одним лишь золотом.

Главное, чтобы российская гуманитарная политика не превратилась по итогу в гуманитарную раздачу газа, нефти, руды и т.д. лояльным нам странам. А то будут потом снова, как страны Варшавского договора, в которые влито было умопомрачительное количество бабла, памятники советским солдатам крушить с остервенением и нацистов киевских финансировать», — предупреждает Сергей Б.

Напомним, 5 сентября на официальном портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом.