Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Террористическую атаку у посольства России в Кабуле, в результате которой погибли два сотрудника российской дипмиссии, осудили Соединённые Штаты. Об этом 5 сентября заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст в своём Twitter.

США. Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

«США осуждают теракт, совершенный сегодня утром у посольства России в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших или раненых. Это насилие не имеет смысла», — написал Уэст.

Напомним, взрыв около здания консульского отдела посольства России в Кабуле произошёл утром 5 сентября. В результате теракта погибли два сотрудника российского посольства, а также десять местных жителей, которые оформляли документы для учебы в России. Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на то, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание.

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