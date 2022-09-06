Красноярск, , 03:33 — REGNUM Во вторник, 6 сентября, в Красноярске переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Сентябрь в Красноярске Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 7:20 на Театральной площади было +8 °C.

Ночью с 6 на 7 сентября ожидается до +9… +11 °C, облачно, кратковременный дождь.

Скорость ветра западной четверти 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В среду, 7 сентября, в Красноярске до +16… +21 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +14… +19 °C.

В четверг, 8 сентября, в Красноярске ожидается до +17… +19 °C днём и до +7… +12 °C ночью. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 6 сентября в южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.