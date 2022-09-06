Вашингтон, 6 сентября, 2022, 03:18 — ИА Регнум. В Сеть выложили изображения, которые, как предполагается, являются новыми версиями скриншотов из ремейка игры Silent Hill 2. Об этом 6 сентября сообщил портал Wccftech.

Vsluh.net Ужас

Стоит отметить, что эти скриншоты уже публиковались ранее, известный инсайдер Dusk Golem сообщил, что они относятся к ранней внутренней презентации игры. Как отмечает издание, сейчас появились более качественные версии этих изображений.

Кроме того, появилась информация, что не анонсированная демонстрационная игра Silent Hill Sakura в стиле известной PT Хидео Кодзимы, о которой уже некоторое время ходят слухи в Сети, будет эксклюзивом консоли PlayStation 5. Dusk Golem предупредил геймеров, что данные об игре, распространяющиеся сейчас по закрытым каналам, могут содержать откровенные спойлеры (информация о сюжете, раскрытая раньше времени).

Для справки: многие поклонники франшизы Silent Hill уверены в том, что разработкой ремейка Silent Hill 2 занимается Bloober Team. Отметим, что пока ни польская студия, ни компания Konami официально не анонсировали вышеупомянутые проекты.