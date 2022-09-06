Новая Каховка, Бывш. УССР, , 03:16 — REGNUM Обстрелы города Новая Каховка были зафиксированы со стороны киевских боевиков 6 сентября. Об этом сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

Новая Каховка после нанесения удара ВСУ Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra

Уточняется, что первый обстрел со стороны киевских нацистов был зарегистрирован в 02:07 мск. В городе прогремело около 16 взрывов, работает система противовоздушной обороны.

Второй раз город был обстрелян карателями ВСУ в 03:00 мск. Прогремело около десяти взрывов, сработали системы ПВО. Предполагается. что под ударом Каховская ГЭС.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие сутки 5 сентября в Новой Каховке 11 раз срабатывала сирена «Воздушной тревоги» в связи с обстрелами города киевскими боевиками.

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