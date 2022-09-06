Новая Каховка, Бывш. УССР, 6 сентября 2022, 03:16 — REGNUM Обстрелы города Новая Каховка были зафиксированы со стороны киевских боевиков 6 сентября. Об этом сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

Новая Каховка после нанесения удара ВСУ
Новая Каховка после нанесения удара ВСУ
Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra

Уточняется, что первый обстрел со стороны киевских нацистов был зарегистрирован в 02:07 мск. В городе прогремело около 16 взрывов, работает система противовоздушной обороны.

Второй раз город был обстрелян карателями ВСУ в 03:00 мск. Прогремело около десяти взрывов, сработали системы ПВО. Предполагается. что под ударом Каховская ГЭС.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие сутки 5 сентября в Новой Каховке 11 раз срабатывала сирена «Воздушной тревоги» в связи с обстрелами города киевскими боевиками.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Каховке 11-й раз за сутки объявлена воздушная тревога