Новая Каховка, Украина, 6 сентября, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Обстрелы города Новой Каховки были зафиксированы со стороны киевских боевиков 6 сентября. Об этом сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra Новая Каховка после нанесения удара ВСУ

Уточняется, что первый обстрел со стороны киевских нацистов был зарегистрирован в 02:07 мск. В городе прогремело около 16 взрывов, работает система противовоздушной обороны.

Второй раз город был обстрелян карателями ВСУ в 03:00 мск. Прогремело около десяти взрывов, сработали системы ПВО. Предполагается. что под ударом Каховская ГЭС.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие сутки 5 сентября в Новой Каховке 11 раз срабатывала сирена воздушной тревоги в связи с обстрелами города киевскими боевиками.