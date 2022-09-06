Токио, , 03:16 — REGNUM МИД Японии рассматривает вопрос о возвращении в Киев японского посольства, которое было эвакуировано в Польшу после начала специальной военной операции (СВО) России по демилитаризации и денацификации территории бывш. УССР. Об этом 6 сентября сообщает газета Yomiuri.

Здание МИД Японии Rs1421

По информации издания, с этой целью столицу нацистского киевского режима с 22 августа по 4 сентября посетил посол Японии Кунинори Мацуда, осмотревший японские дипломатические объекты.

К настоящему времени Япония остаётся единственной страной G7, не возобновившей работу своего посольства в Киеве после экстренного закрытия диппредставительства 2 марта в связи с началом СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в ответ на антироссийскую политику Токио отменяет режим безвизовых поездок для граждан Японии, желающих посетить южные Курильские острова.

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