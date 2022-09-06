6 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили поручение президента России, чтобы добровольцы, принимающие участие в спецоперации на территории б. УССР, имели трудовые права и сохраняли за собой рабочие места.

Светлана Рыбина, , 08:02 — REGNUM Поручение президента России Владимира Путина правительству предоставить трудовые гарантии тем, кто добровольцем присоединился к специальной военной операции на территории бывш. УССР, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 6 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Солдаты Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Такое решение возникло, можно сказать, спонтанно, когда к прилетевшему в Петропавловск-Камчатский президенту обратился один из сотрудников регионального управления МЧС, который указал, что изъявил желание стать добровольцем, чтобы принять участие в спецоперации, но встретился с неожиданными трудностями. По его словам, он не сумел добиться от руководства длительного отпуска, что привело бы к потере места работы, отправься он защищать интересы Родины на территорию бывш. УССР.

Такая проблема тут же нашла отклик со стороны Путина, который распорядился устранить этот пробел в российском законодательстве. Как отметил пресс-секретарь, президент считает, что «при возникновении подобных случаев законодательство России необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто».

«Горжусь ребятами, которые на добровольной основе пошли уничтожать нацистов ВСУ, чтобы освободить территории от киевских нацистов. Герои!» — пишет Сидор Я.

Многие пользователи полностью поддержали такое поручение, потому что добровольцы зачастую вынуждены бросать работу и создавать для себя туманный образ будущей гражданской жизни, чтобы в конкретный момент взять оружие в руки и пойти защищать Родину в горячую точку.

«Всё правильно и справедливо! Защитники Родины должны быть уверены, что на Родине их никто не подсидит», — указывает Игорь И.

«Эти гарантии — большой шанс для некоторых. Справедливо всячески поощрять героев. Они это полностью заслужили», — уверена Алия Р.

Часть людей считает странным, что чиновники на местах за всё время проведения спецоперации так и не сподобились сообщить высшему руководству о царящей несправедливости вокруг добровольцев.

«Хорошо, что ещё и такую помощь государство оказывает. Добровольцам это вдвойне будет приятно. Надо делать добро и помогать тем, кто делает это добро, рискуя своей жизнью», — поделилась своим мнением Маша В.

Российские танки на улицах Северодонецка Никита Третьяков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что добровольцы уходили защищать жителей Донбасса ещё до начала специальной военной операции, что прямо говорит о волевом характере таких людей, которые готовы пожертвовать своим благополучием и трудовыми гарантиями ради спасения наших соотечественников.

«Обычно ребята уходят на фронт, как в последний путь, т.е. договариваются с работодателем заранее, заканчивают работу. Сложно будет сохранить рабочие места, если человек уехал Родину защищать, к примеру, из посёлка, где работать-то особо некому, а работодателю придётся ещё и место сохранять. Сложно это всё, непростой вопрос. Главное, чтобы живые вернулись, а с работой этой воины, я уверен, разберутся», — написал Алексей М.

Нашлись те, кто указали на то, что промедление в решении таких вопросов обходится дорогой ценой.

«Надо быстрее это дело подписывать и обязывать работодателей, иначе сейчас барыги, прознав про такие планы, быстренько задним числом защитников наших поувольняют. Потом ничего не докажешь», — пишет Александр В.

Напомним, 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству предоставить трудовые гарантии тем, кто добровольцем присоединился к специальной военной операции на территории бывш. УССР.