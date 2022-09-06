Лондон, 6 сентября, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не исключает возможность заморозки тарифов на электроэнергию в стране до 2024 года. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Сообщается, что речь идет о заморозке тарифов для всех категорий жителей Соединенного Королевства, а не только для малоимущих. Для исполнения этой инициативы британскому бюджету будет необходимо около 100 млрд фунтов стерлингов (около $115 млрд). Не исключается, что энергетические компании страны могут получить эти средства в виде кредита.

Источники отмечают, что компаниям будет необходимо вернуть субсидии после преодоления энергетического кризиса в стране. Однако эксперты уже считают, что существенным образом в ближайшее время этот план не повлияет на стоимость электроэнергии для обычных жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский таблоид The Sun заявил, что бензин и электричество в России дешевле, чем в Великобритании, несмотря на антироссийские санкции. Отмечалось, что цены на продукты питания в Соединенном Королевстве растут быстрее, чем во времена экономического кризиса в 2008 году.