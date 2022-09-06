Тбилиси, 6 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала официальное заявление по поводу скандального матча Чемпионата Европы по баскетболу в Тбилиси между сборными Грузии и Турции, сообщает 5 сентября fiba. basketball.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

«После завершения игры Федерация баскетбола Турции подала протест в связи с ошибкой в хронометрировании (игровые часы отсчитывали 22 секунды, пока игра была остановлена). Изучив все представленные материалы и доказательства… FIBA постановила: хотя действительно была ошибка в хронометрировании во время 4-й четверти игры, Федерация баскетбола Турции не смогла доказать в своем протесте… что если бы не ошибка в хронометрировании, то, безусловно, был бы другой результат. Как следствие, протест Федерация баскетбола Турции, возражающей против результата игры, был отклонён», — говорится в заявлении FIBA.

Как отмечается, FIBA проведёт расследование взаимных обвинений федераций Турции и Грузии по поводу агрессивных действий. После завершения расследования компетентные органы FIBA примут решение о необходимости применения дисциплинарных мер.

Напомним, что 4 сентября во время матча произошла драка между баскетболистами обеих команд, продолжившаяся в раздевалке. Кроме того, с матча был удалён главный тренер турецкой сборной.