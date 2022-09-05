Вашингтон, 6 сентября, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Популярная настольная карточная игра «Манчкин» (Munchkin) получит цифровую версию. Об этом 5 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Играем в «Манчкин»

Реализацией проекта займётся студия Dire Wolf совместно с издательской компанией автора игры Стива Джексона. Разработчики сообщили, что видеоигровая адаптация «Манчкина» выйдет уже «осенью» 2022 года.

В ней, в частности, будет функция кроссплатформенного онлайн-режима, рассчитанного на шесть человек. Игра также получит обучающую часть и нечто, что скрывается под названием «Одиночные испытания с особыми правилами!»

Для справки: игру «Манчкин» Стив Джексон выпустил в 2001 году, в реализации проекта также участвовал художник Джон Ковалик. «Манчкин» представляет собой ролевую игру, которая в действительности пародирует настольные ролевые игры, например, на основе системы Dungeons & Dragons. За словом «Манчкин» скрывается название очень редкой породы кошек с короткими лапами.