Владивосток, , 02:48 — REGNUM Ещё один офис в в Индии планирует открыть к 2023 году Сбербанк на фоне расширения сотрудничества. Об этом сообщил 6 сентября журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

Сбербанк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На фоне расширения сотрудничества России и Индии и повышения спроса на банковские продукты со стороны наших клиентов, в том числе экспортеров, мы ведем работу по открытию еще одного офиса Сбербанка в Индии», — уточнил Попов.

Новый офис будет открыт в бизнес-столице Индии — городе Мумбаи. Сбербанк уже направил запрос для получения разрешения на открытие офиса местному регулятору, сейчас вопрос находится на стадии согласования с индийскими ведомствами, в том числе с министерством финансов.

Попов выразил надежду на то, что офис будет открыт уже в 2023 году и уточнил, что Сбербанк работает в Индии уже более 12 лет. Сейчас руководство планирует новые вливания в капитал филиала Сбербанка, который находится в Нью-Дели, а также инвестировать в развитие IT-подразделения.

По словам Повова, с марта по июль текущего года среднемесячный объем платежей клиентов Сбербанка в национальных валютах между Россией и Индией вырос более чем в 30 раз.

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