Мексика, 6 сентября, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Сформировавшийся над Тихим океаном примерно в 500 километрах от побережья Мексики тропический шторм «Кай» 5 сентября превратился в ураган первой категории. Об этом сообщает мексиканская метеорологическая служба.

Ураган

По её данным, центр урагана в настоящее время находится в 495 километрах к юго-западу от города Мансанильо в штате Колима и движется на северо-запад со скоростью 4,7 м/с. Скорость ветра в его пределах достигает 36 м/с, при порывах — до 42 м/с.

Прогнозируется, что в следующие двое суток циклон не достигнет побережья, но обрушит на приморские регионы сильные дожди, которые в ряде районов штатов Колима, Мичоакан, Наярит и Синалоа могут вызвать наводнения, оползни и селевые потоки.

Власти потенциально уязвимых районов призвали жителей соблюдать необходимые меры предосторожности и следить за оповещениями.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории штата Оахака на юге Мексики ураган «Агата» повредил более 28 тысяч жилых домов. Погибли не менее девяти человек, ещё пятеро пропали без вести.