Брюссель, 6 сентября, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Оказание военной помощи киевскому режиму «в значительной степени истощило» резервы оружия в странах ЕС, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе дебатов в Европарламенте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

По его словам, эти запасы пока не исчерпаны. Боррель призвал государства ЕС пополнять свои арсеналы через слияние военных заказов, что, как он считает, также позволит сократить расходы.

Чиновник добавил, что Евросоюз должен был начать подготовку киевских боевиков еще год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября Жозеп Боррель заявил, что в ЕС есть политические силы, которые противятся оказанию военной помощи Киеву. Кроме того, он подчеркнул, что следует стремиться к такому завершению спецоперации на территории б. УССР, которое позволило бы киевскому режиму не растерять земли («с соблюдением суверенитета»).