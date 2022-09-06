Саутгемптон, Великобритания, , 02:32 — REGNUM Студия Kinetic Games опубликовала обновлённую дорожную карту развития проекта многопользовательской хоррор-игры Phasmophobia. Об этом 5 сентября сообщил портал Eurogamer.

Скриншот из игры Phasmophobia Srcdn.com

Разработчики, в частности, сообщили, что в сентябре 2022 года в Phasmophobia появится режим, в котором игроки смогут сами настраивать сложность игры. Kinetic Games отметила, что это нововведение является достаточно масштабным. В четвёртом квартале 2022-го авторы добавят в игру новую карту Sunny Meadows, которая, как ожидается, будет представлять собой расширенную версию Asylum.

В Phasmophobia также появится новая система отчётов и два дополнения, о которых разработчики пока сообщили только то, что они «редактируются». В последующих обновлениях в игре будут переработаны погодные эффекты, система объёмного освещения и оптимизация. С полной версией дорожной карты можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, релиз Phasmophobia в формате раннего доступа состоялся в сервисе Steam 18 сентября 2020 года. О планах добавить в игру настраиваемый режим сложности Kinetic Games сообщила в декабре 2021-го.

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