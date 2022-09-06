Тимур Кондратьев, 6 сентября 2022, 08:01 — REGNUM Подрисованные неизвестным «художником» глаза на копии скульптуры «Петрония Прима» в Летнем саду Санкт-Петербурга вызвали бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 6 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
Вся суть повышенного внимания к данному акту вандализма, мимо которого в любой другой ситуации обыватель прошёл бы мимо, стали нарисованные неким гражданином глаза, но не простые, «взирающие» прямо, а расположенные в кучу. Сия картина просто не смогла оставить равнодушным интернет-сообщество, которое даже сквозь возмущение не сдерживало смех.
Социальные сети заполонили фотографии с «потерянным» выражением лица девушки — копии скульптуры «Петрония Прима» и стали хитом по обсуждениям в различных сообществах. И всё бы ничего, но за весельем, которое породила эта новость, кроется один неприятный факт: очистка мраморной скульптуры — крайне затратное дело, и не факт, что удастся вернуть прежний вид объекту искусства, не оставив при этом на нём заметного следа.
«Кошмар, конечно, но креативный», — поделился своим мнением Вячеслав Н.
Многие пользователи тут же вспомнили схожий случай, который произошёл в Екатеринбурге, где на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в арт-галерее «Ельцин Центра» охранник пририсовал глаза персонажам на картине «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.
«Это уже определённый стиль пошёл. Сначала в «Ельцин-Центре» один умник пририсовал глава на картине, теперь ещё один высокоинтеллектуал решил отличиться. Что за мода такая вандальная пошла?» — удивляется Валентин С.
Некоторые комментаторы отмечают, что пририсовать глаза скульптуре — это настолько детский поступок, на который до сего момента почему-то никто из вандалов не решался.
«Не понимаю, почему раньше никто из вандалов до этого не додумался?! Я не понимаю ничего в искусстве, но всегда думала про такие скульптуры в детстве, что им не хватает глаз. А теперь живенько как-то и смешно. Только не надо никого наказывать! Провести беседу — и всё!» — призывает Ольга С.
Часть людей полагает, что вандала наказывать не надо, потому что он на славу повеселил людей своим «художеством».
«Это всё-таки просто шутка. Кто-то решил приколоться. Я уверен, что «художник» не планировал, что его «работа» окажется в федеральных новостях», — отметил Павел З.
Но большая часть граждан оказалась непреклонна — вандала нужно наказать, скульптуре следует вернуть прежний вид и более такого никому не дозволять.
«Может быть, кому-то это и кажется весёлым, но не стоит портить первозданную красоту», — считает Роман Б.
«Порча объекта искусства — это, как ни крути, порча объекта искусства. Повеселили народ и хватит — штраф платить пора», — указывает Ольга С.
«Наказать надо «художника» обязательно, иначе все подряд полезут разрисовывать статуи. А если это дети были, то надо стрясти с их родителей штраф побольше. Ответ пусть держат, коли воспитать не смогли. Одни варвары уже успели прийти и Рим разрушить. Нам таких историй не надо», — написал Михаил П.
Напомним, 5 сентября пресс-служба Русского музея сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что в Петербурге по факту нарисованных глаз на копии скульптуры «Петрония Прима» в Летнем саду правоохранители проводят проверку.