6 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:01 — REGNUM Подрисованные неизвестным «художником» глаза на копии скульптуры «Петрония Прима» в Летнем саду Санкт-Петербурга вызвали бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 6 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Скульптура «Петрония Прима» в Летнем саду Санкт-Петербурга (сс) Игорь Гордеев

Вся суть повышенного внимания к данному акту вандализма, мимо которого в любой другой ситуации обыватель прошёл бы мимо, стали нарисованные неким гражданином глаза, но не простые, «взирающие» прямо, а расположенные в кучу. Сия картина просто не смогла оставить равнодушным интернет-сообщество, которое даже сквозь возмущение не сдерживало смех.

Социальные сети заполонили фотографии с «потерянным» выражением лица девушки — копии скульптуры «Петрония Прима» и стали хитом по обсуждениям в различных сообществах. И всё бы ничего, но за весельем, которое породила эта новость, кроется один неприятный факт: очистка мраморной скульптуры — крайне затратное дело, и не факт, что удастся вернуть прежний вид объекту искусства, не оставив при этом на нём заметного следа.

«Кошмар, конечно, но креативный», — поделился своим мнением Вячеслав Н.

Многие пользователи тут же вспомнили схожий случай, который произошёл в Екатеринбурге, где на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в арт-галерее «Ельцин Центра» охранник пририсовал глаза персонажам на картине «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.

«Это уже определённый стиль пошёл. Сначала в «Ельцин-Центре» один умник пририсовал глава на картине, теперь ещё один высокоинтеллектуал решил отличиться. Что за мода такая вандальная пошла?» — удивляется Валентин С.

Некоторые комментаторы отмечают, что пририсовать глаза скульптуре — это настолько детский поступок, на который до сего момента почему-то никто из вандалов не решался.

«Не понимаю, почему раньше никто из вандалов до этого не додумался?! Я не понимаю ничего в искусстве, но всегда думала про такие скульптуры в детстве, что им не хватает глаз. А теперь живенько как-то и смешно. Только не надо никого наказывать! Провести беседу — и всё!» — призывает Ольга С.

Испорченная картина Цитата из кф «Мистер Бин». Реж. Мэл Смит. 1997

Часть людей полагает, что вандала наказывать не надо, потому что он на славу повеселил людей своим «художеством».

«Это всё-таки просто шутка. Кто-то решил приколоться. Я уверен, что «художник» не планировал, что его «работа» окажется в федеральных новостях», — отметил Павел З.

Но большая часть граждан оказалась непреклонна — вандала нужно наказать, скульптуре следует вернуть прежний вид и более такого никому не дозволять.

«Может быть, кому-то это и кажется весёлым, но не стоит портить первозданную красоту», — считает Роман Б.

«Порча объекта искусства — это, как ни крути, порча объекта искусства. Повеселили народ и хватит — штраф платить пора», — указывает Ольга С.

«Наказать надо «художника» обязательно, иначе все подряд полезут разрисовывать статуи. А если это дети были, то надо стрясти с их родителей штраф побольше. Ответ пусть держат, коли воспитать не смогли. Одни варвары уже успели прийти и Рим разрушить. Нам таких историй не надо», — написал Михаил П.

Напомним, 5 сентября пресс-служба Русского музея сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что в Петербурге по факту нарисованных глаз на копии скульптуры «Петрония Прима» в Летнем саду правоохранители проводят проверку.