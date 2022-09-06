Оттава, , 02:24 — REGNUM Один из двух подозреваемых в нападении с гибелью десяти человек в канадской провинции Саскачеван найден мертвым, 5 сентября сообщила журналистам помощник комиссара полиции Ронда Блэкмор.

Полиция Канады (сс) Michael

Тело 31-летнего Дэмиена Сандерсона находилось на территории племени кри, где проживало множество жертв произошедшей поножовщины. Труп лежал на участке, густо поросшем травой. При осмотре на теле заметили травмы.

В полиции напомнили, что второй подозреваемый — Майлз Сандерсон — все еще находится на свободе. Правоохранительные органы считают, что он может скрываться в районе города Реджайна. Власти призывают местных жителей сохранять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября вооруженные холодным оружием Дамиен и Майлс Сандерсоны совершили нападения в отдаленном районе Саскачевана и убили десять человек. Еще 18 местных жителей пострадали. Преступление назвали одним из самых страшных актов насилия в новейшей истории Канады.

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