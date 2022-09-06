Сиэтл, США, , 02:22 — REGNUM Береговая охрана США 5 сентября прекратила поиски девяти человек, которые пропали без вести в результате авиакатастрофы гидросамолёта, разбившегося 4 сентября неподалёку от Сиэтла (штат Вашингтон). Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Катер береговой охраны типа Islands Noticiaaldia.com

пресс-служба Береговой охраны США «Береговая охрана с полудня прекратила активные поиски девяти пропавших без вести… Все близкие были оповещены об этом решении».

По информации ведомства, с момента начала поисков отряды Береговой охраны США обследовали в районе крушения более семи тысяч квадратных километров, но так и не смогли обнаружить следов пропавших без вести пассажиров гидросамолёта.

Местная газета The Seattle Times, отмечает, что тело женщины, находившейся на гидросамолёте, было обнаружено первыми прибывшими бригадами через несколько часов после трагедии. Решение о прекращении поисков остальных девяти человек было принято на основании невозможности организовать масштабные поиски под водой и расчётов возможностей выживания человека в море в данных погодных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 50 километрах от американского города Сиэтл 4 сентября разбился гидросамолёт DHC-3 Otter компании Northwest Seaplanes, на борту которого находились десять человек.

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