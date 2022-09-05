Сиэтл, США, 6 сентября, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Береговая охрана США 5 сентября прекратила поиски девяти человек, которые пропали без вести в результате авиакатастрофы гидросамолёта, разбившегося 4 сентября неподалёку от Сиэтла (штат Вашингтон). Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Noticiaaldia.com Катер береговой охраны типа Islands

пресс-служба Береговой охраны США «Береговая охрана с полудня прекратила активные поиски девяти пропавших без вести… Все близкие были оповещены об этом решении».

По информации ведомства, с момента начала поисков отряды Береговой охраны США обследовали в районе крушения более семи тысяч квадратных километров, но так и не смогли обнаружить следов пропавших без вести пассажиров гидросамолёта.

Местная газета The Seattle Times, отмечает, что тело женщины, находившейся в гидросамолёте, было обнаружено первыми прибывшими бригадами через несколько часов после трагедии. Решение о прекращении поисков остальных девяти человек было принято на основании невозможности организовать масштабные поиски под водой и расчётов возможностей выживания человека в море в данных погодных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 50 километрах от американского города Сиэтл 4 сентября разбился гидросамолёт DHC-3 Otter компании Northwest Seaplanes, на борту которого находились десять человек.