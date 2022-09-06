Владивосток, , 02:16 — REGNUM Вакцина от ротавируса может быть полностью готова к широкому производству уже в 2023 году. Об этом 5 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью газете «Известия».

Анна Попова Дарья Драй © ИА REGNUM

Вакцину от ротавируса создали специалисты Ростовского института микробиологии и паразитологии. На сегодняшний день препарат проходит клинические испытания.

«Сейчас закончим клинические испытания и будем выпускать», — сказала Попова по поводу степени готовности препарата.

Вакцинация от ротавируса по эпидемическим показаниям входит в Национальный календарь профилактических прививок. Это означает, что людей прививают в случае, если есть опасность вспышки заболевания.

«Если есть необходимость, мы прививаем. От ротавируса прививают очень маленьких деток там, где есть риск. Мы надеемся, что в следующем году сможем получить уже готовый препарат», — указала Попова.

Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала о новых вакцинах от оспы и чумы. По словам Поповой, вакцина четвертого поколения от оспы будет полностью готова уже в течение ближайших недель, а в следующем году будет вводиться новая прививка против чумы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы Роспотребнадзора Поповой, предстоящий эпидемический сезон по гриппу пройдёт достаточно напряжённо.

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